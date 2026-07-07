Una persona ha iniziato una terapia farmacologica per perdere peso e ha notato i risultati visibili. Tuttavia, ha letto che i farmaci incretinici possono causare anche perdita di massa muscolare, oltre a quella grassa. Gli esperti raccomandano di integrare il trattamento con proteine, allenamento contro resistenza, fibre, idratazione e controlli mirati per preservare la massa muscolare durante la perdita di peso.

«H o iniziato una terapia farmacologica per perdere peso e i risultati si vedono, ma ho letto che con questi farmaci si perde anche muscolo, non solo grasso. È vero? E se sì, c’è qualcosa che si può fare per evitarlo?». Dimagrire in una settimana è possibile? Ecco 10 suggerimenti X La risposta. È vero, ed è un dato che in pochi conoscono prima di iniziare la terapia. Con i farmaci incretinici, semaglutide e tirzepatide tra i più diffusi, tra il 25 e il 40% del peso perso riguarda la massa muscolare, non solo quella grassa. Su quindici chili persi, possono andarsene anche quattro o cinque chili di muscolo, spesso senza che la persona se ne accorga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il calo di peso con i farmaci incretinici può riguardare anche la massa muscolare. Per questo proteine, allenamento contro resistenza, fibre, idratazione e controlli mirati sono parte essenziale del percorso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo record, l'allarme del prof Moschetta luminare dell'alimentazione: «Idratazione ma anche proteine per non perdere massa muscolare»L'ondata di calore in Puglia raggiunge oggi uno dei picchi massimi, con il livello di allerta portato al massimo grado, il bollino rosso.

Caldo record in Puglia, l'allarme del nutrizionista: «Non basta bere, così si rischia di perdere massa muscolare, indispensabili le proteine»Oggi in Puglia si registra un'ondata di calore con temperature che raggiungono i livelli più elevati dell'estate.

Temi più discussi: Unomattina 2026 - Grassi, calorie e aumento di peso: i miti da sfatare - 29/06/2026 - Video; Dieta o digiuno? Ecco quale dei due ti stanca meno la mente; Effetto 'yo-yo', perdere e riprendere peso dopo la dieta non è così dannoso come si crede; Psoriasi e obesità: aggiungere tirzepatide a ixekizumab aumenta le remissioni complete e la perdita di peso.

Improvviso calo nel percentile di crescita. reddit

A Trieste i dati richiesti con accesso agli atti ad Arcs: nel mirino calo dei ricoveri, fuga del personale e peso del privato accreditato #Friuli #Pordenone #Trieste #Sanita x.com

Ue-Gb, scambi ancora forti ma il peso di Londra ora è in caloROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 l’Unione europea ha esportato verso il Regno Unito beni per 345,3 miliardi di euro e ne ha importati per 158,7. Il risultato ... italpress.com

Argentina, il limite della cura di Milei: boom per l’export, ma industria e consumi arretranoA Buenos Aires l’aria appare meno pesante. I prezzi non corrono più come un anno fa, il peso ha smesso di precipitare e gli investitori, almeno quelli più temerari, sono tornati a guardare l’Argentina ... corriere.it