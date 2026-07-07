Il Bologna ha iniziato ufficialmente la preparazione con il raduno della squadra. La sessione di allenamenti si è svolta alle 19, segnando la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Il mercato resta ancora aperto, con i dettagli delle operazioni ancora in fase di definizione. La squadra si prepara alle sfide della prossima stagione, mentre rimangono da risolvere alcune questioni legate alle trattative di mercato.

Suona la campanella, le vacanze sono finite e si torna in classe. È un po’ lo stato d’animo che accompagna i raduni delle squadre di calcio, per quanto nell’anno dei Mondiali siano sempre ripartenze a metà: non fa eccezione il Bologna, che alle 19.45 si ritroverà a Casteldebole per una cena di gruppo che sarà il primo atto della nuova stagione firmata Domenico Tedesco. Una partenza anomala, scelta dal nuovo allenatore e dallo staff per conoscersi prima di scendere in campo per la prima seduta, fissata alle 9 di domani mattina quando la squadra inizierà una seduta di test atletici dividendosi tra campo e palestra. Sono 26 i convocati... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Il Bologna si rimette in moto: è il giorno del raduno rossoblù. Ma il mercato resta un rebus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MIO PAPÀ INCONTRA SHIVA e GLI REGALA la SUA COLLANA in DIAMANTI al LIVE di MILANO!

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, primi contatti con l’Atalanta per Palestra: ma il futuro di Dumfries resta un rebus. I dettagliL’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per un giocatore dell’esterno.

Leonardo Maria Del Vecchio rimette in moto l’eredità del padre e le partecipazioni chiave per il Paese. Ma non lo comunicaLeonardo Maria Del Vecchio ha ripreso in mano le imprese della famiglia, gestendo le partecipazioni principali per il Paese.

Argomenti più discussi: Il Bologna si rimette in moto: è il giorno del raduno rossoblù. Ma il mercato resta un rebus; La stagione di Pisilli: il rilancio del Piso; Concerti Rock e Metal 2026: Guns N’ Roses, Metallica e la resistenza dell’arena rock.

Il Bologna si rimette in moto: è il giorno del raduno rossoblù. Ma il mercato resta un rebusVentisei (con sei Primavera e senza sei nazionali) i convocati dal tecnico Tedesco, il gruppo si riunirà a cena: mercoledì test fisici a Casteldebole. Restano tanti casi da risolvere: il rinnovo di Or ... corrieredibologna.corriere.it