Leonardo Maria Del Vecchio rimette in moto l’eredità del padre e le partecipazioni chiave per il Paese Ma non lo comunica

Leonardo Maria Del Vecchio ha ripreso in mano le imprese della famiglia, gestendo le partecipazioni principali per il Paese. La sua presenza è stata confermata dopo che ha preso il controllo di alcune aziende e asset di rilievo. Tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alle sue intenzioni o alle strategie future. La sua nomina è avvenuta senza annunci ufficiali o comunicazioni ufficiali alle parti interessate.

Leonardo Maria Del Vecchio ce l’ha fatta. Il quartogenito del fondatore di Luxottica noto al grande pubblico per la sua recente performance televisiva nel salotto di Lilli Gruber, ha rilevato le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la holding di famiglia che, oltre alle attività core negli occhiali, negli immobili e al 2% circa di Unicredit, è il secondo azionista delle Assicurazioni Generali con il 10,05% e, con il 17,5%, il primo del Monte dei Paschi di Siena, che a sua volta è in testa all’azionariato del gruppo di Trieste. Il quale, va ricordato, è il più importante polo finanziario del Paese che nel 2025 ha raggiunto quota 900 miliardi di euro di asset in gestione ed è proprietario di un pregevole patrimonio immobiliare che fa gola a molti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio rimette in moto l’eredità del padre e le partecipazioni chiave per il Paese. Ma non lo comunica Notizie correlate Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare le quote dei fratelli Luca e Paola, per sbloccare l'eredità del padre Leonardo Maria Del Vecchio vuol rilevare le quote di due fratelli in Delfin per sbloccare l’eredità del padreLeonardo Maria Del Vecchio ha scritto alla cassaforte Delfin e agli altri soci per annunciare che vuole rilevare il 25% che fa capo ai fratelli Luca... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio: Ricattato con un dossier falso; Leonardo Maria Del Vecchio pronto a rilevare il 25% di Delfin, anche senza il via libera dei soci; Delfin, accordo da 10 miliardi: prima intesa tra gli eredi Del Vecchio, le mosse di Leonardo Maria; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano. Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio pronto a salire al 37,5% dopo l’ok dei fratelliLeonardo Maria Del Vecchio sempre più vicino ad essere il primo azionista di Delfin con il 37,5%: è arrivato il via libera dei soci. fortuneita.com Delfin, Leonardo Maria del Vecchio verso il 37,5% e diventa primo azionista: via libera dalla maggioranza degli erediL’assemblea si è riunita questa mattina a Lussemburgo, Del Vecchio jr diventa così primo azionista della holding che controlla EssilorLuxottica ... milanofinanza.it Può bastare chiamarsi Leonardo Maria Del vecchio Prendere il controllo del gruppo #EssilorLuxottica, fondato dal padre Leonardo Del Vecchio, non basta. Grazie al suo nome e alla futura eredità, Leonardo Maria ha già ottenuto ingenti finanziamenti ba - facebook.com facebook Riassetto tra gli eredi per Delfin: operazione da 10 miliardi Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio al 37,5% x.com