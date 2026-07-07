La provocazione più riuscita della notte non è arrivata da un gol, ma da una danza: la Trump dance del Belgio dopo aver eliminato gli Stati Uniti. Dopo il quarto gol in pieno recupero, con qualificazione ai quarti ormai in tasca, i giocatori di Rudi Garcia si sono lasciati andare a un’esultanza goliardica imitando la celebre mossa a braccia e fianchi del presidente americano. Una rivalsa in piena regola, dopo che alla vigilia il caso della squalifica cancellata a Balogun aveva indignato mezzo mondo del calcio. La Trump dance del Belgio e il messaggio “Overturn this”. Non contento, a fine gara è arrivato anche lo sfottò social. L’account... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Belgio elimina gli Usa e sfotte Trump con la sua danza: “Overturn this”, ribalta questa

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