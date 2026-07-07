Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in una partita di calcio, nonostante un gol di Donald Trump, considerato irregolare, non abbia influito sul risultato. La presenza di Trump ha attirato l’attenzione, ma non ha modificato l’esito della gara. La partita si è svolta nel contesto del Mondiale, lasciando in sospeso quale sia il reale impatto di eventi e personaggi non sportivi sul calcio internazionale.

Il gol, palesemente irregolare, di Donald Trump non è bastato. Anzi, come la maggior parte ormai delle iniziative estemporanee del presidente Usa, si è trasformato in un autogol. Un po’ perché l’inaudita riabilitazione di Balogun ha dato ai giocatori del Belgio una carica e una voglia di sovrastare l’avversario ancora maggiore e un po’ perché, con gli occhi del mondo addosso, in particolare di quella larga fetta di mondo indignata dai comportamenti di Infantino, gli arbitri hanno diretto la partita in modo impeccabile. Nonostante la designazione avesse fatto sollevare più di qualche sopracciglio, perché di arbitri poco avvezzi al calcio che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Belgio elimina gli Usa 4-1 malgrado Trump&Infantino. Cosa resterà del calcio in America dopo le luci del Mondiale

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