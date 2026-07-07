il belgio ci tiene a far sapere a trump di aver battuto gli stati uniti ai mondiali di calcio

Nella notte tra lunedì e martedì, il Belgio ha battuto gli Stati Uniti agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, che si stanno disputando negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La squadra europea ha eliminato gli americani, chiudendo la partita con un risultato che ha permesso loro di passare il turno. La partita si è giocata negli Stati Uniti, dove si svolgono le fasi finali del torneo.

Nella notte italiana tra lunedì e martedì il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti agli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, che si stanno giocando proprio negli Stati Uniti, oltre che in Canada e Messico. Subito dopo la partita la nazionale belga ha pubblicato sui social una foto del suo attaccante Romelu Lukaku (che ha segnato l’ultimo gol) con scritto “overturn this”, cioè “ribaltate questo”. Grazie a una revoca della FIFA (la federazione del calcio mondiale, che organizza il torneo), criticatissima e senza precedenti, gli Stati Uniti avevano potuto far giocare il loro attaccante più in forma, Folarin Balogun, nonostante fosse stato espulso nella partita precedente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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