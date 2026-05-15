Qualità rigenerazione urbana e cultura della legalità Architettura e tutela del bene comune al centro della qualità del territorio
Un nuovo progetto mira a promuovere il confronto tra università, enti pubblici, professionisti e cittadini su temi come la qualità dell’ambiente urbano, la rigenerazione delle aree cittadine e l’importanza della legalità. L’obiettivo è creare un coinvolgimento più diretto tra le diverse componenti della società, affrontando questioni legate alla tutela del patrimonio pubblico e alla crescita sostenibile delle aree urbane. L'iniziativa si concentra sulla connessione tra sviluppo territoriale e rispetto delle norme, con un’attenzione particolare alla tutela dei beni comuni.
L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni, professionisti e società civile attorno a un tema sempre più centrale nel dibattito contemporaneo: il rapporto tra qualità urbana, sviluppo dei territori e cultura della legalità. Martedì 19 maggio 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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