Qualità rigenerazione urbana e cultura della legalità Architettura e tutela del bene comune al centro della qualità del territorio

Un nuovo progetto mira a promuovere il confronto tra università, enti pubblici, professionisti e cittadini su temi come la qualità dell’ambiente urbano, la rigenerazione delle aree cittadine e l’importanza della legalità. L’obiettivo è creare un coinvolgimento più diretto tra le diverse componenti della società, affrontando questioni legate alla tutela del patrimonio pubblico e alla crescita sostenibile delle aree urbane. L'iniziativa si concentra sulla connessione tra sviluppo territoriale e rispetto delle norme, con un’attenzione particolare alla tutela dei beni comuni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui