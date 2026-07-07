I pavoni della Pinetina di Vezzano stanno attraversando la statale 63, creando situazioni di pericolo. Automobilisti segnalano la presenza frequente di uccelli lungo la carreggiata, con il rischio di incidenti. La situazione richiama casi simili verificatisi in passato in altre zone, come Punta Marina. Nessuna misura di contenimento è stata ancora adottata. La presenza degli uccelli sta causando disagi alla circolazione, con alcuni che chiedono interventi immediati.

Vezzano (Reggio Emilia), 7 luglio 2026 – I pavoni della Pinetina di Vezzano ‘invadono’ la statale 63. La loro presenza recentemente è stata notata da molti automobilisti in transito sull’arteria che collega città e montagna. Gli animali spesso scappano dall’ Ecoparco vezzanese e finiscono sulla strada nei pressi dello spiazzo-parcheggio di ghiaia. Ieri mattina, come già diverse volte accaduto nelle scorse settimane, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per scongiurare incidenti e riportare i pavoni nell’oasi faunistica. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopavoni-scappati-dallecoparco-di-vezzano-e-liberi-in-strada-video-hrzhw4sq Una situazione che negli ultimi giorni è stata documentata anche sui social con un video, pubblicato sui social, che ritrae un gruppo di pavoni tra la SS63 e l’adiacente parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I pavoni di Vezzano invadono la Ss63. L’sos: “Così si rischiano incidenti”. C’è chi evoca il caso di Punta Marina

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