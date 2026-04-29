Negli ultimi giorni, la vicenda dei pavoni di Punta Marina ha suscitato un ampio interesse, con molte riprese televisive e un aumento delle comunicazioni via email. Dopo l’inchiesta pubblicata da un quotidiano locale, la questione è diventata oggetto di discussione a livello nazionale. La presenza di questi uccelli nella zona ha attirato attenzione, portando a confronti su possibili soluzioni, come la creazione di un’area dedicata.

Ravenna, 29 aprile 2026 – Telecamere spianate e mailbombing. Negli ultimi giorni, dopo l’inchiesta del Carlino sui pavoni di Punta Marina, la vicenda è tornata al centro del dibattito, non solo locale. Sulla località balneare sono arrivate le troupe di Rai e Mediaset e, contestualmente, alle mail degli organi di stampa stanno arrivando decine di messaggi di animalisti per “salvarli”. In programma solo un censimento. Il mailbombing si era già verificato a fine 2022, quando l’Amministrazione aveva trovato un allevatore disposto ad accoglierne una parte (poi tiratosi indietro per le minacce). Oggi, però, non risulta in programma alcun intervento di questo tipo, ma solo un censimento per poter “capire il numero esatto e poi valutare azioni nel rispetto degli animali, di chi vive il disagio e delle istanze delle associazioni animaliste”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I pavoni di Punta Marina diventano un caso nazionale: “Sono bellissimi, ma serve un’area dedicata?”

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