Pavoni sì o no? Mentre la popolazione si divide lo strano caso di Punta Marina sbarca sulla stampa internazionale
Nella zona di Punta Marina, sulla costa ravennate, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali. In pochi giorni, la presenza di pavoni ha portato a un acceso dibattito tra i residenti, dividendo le opinioni sulla loro presenza. La vicenda ha suscitato interesse anche all'estero, portando questa storia locale sulle prime pagine di testate di diversi paesi. La questione ha così varcato i confini regionali, diventando un caso di discussione pubblica.
C'è un angolo di costa ravennate che, quasi da un giorno all'altro, si è ritrovato proiettato sulle prime pagine dei media nazionali (da La vita in diretta a Le Iene) e persino della stampa internazionale, per "l'invasione" dei pavoni. Punta Marina è diventata un caso dell'anno per testate del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Se io abitassi a Punta Marina, non so se sarei più infastidito dai pavoni o dai giornalisti. #PuntaMarina #pavoni #pavonrangers #13maggio x.com
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