Le emittenti pubbliche ungheresi vicine al governo hanno sospeso le trasmissioni, ammettendo di aver mentito in passato riguardo a Viktor Orbán. Il primo ministro ha annunciato che le emittenti si sono fermate nel tentativo di smantellare il controllo esercitato dal leader sui media. La decisione arriva dopo anni di accuse di manipolazione e controllo da parte del governo sui mezzi di comunicazione pubblici.

Le emittenti pubbliche ungheresi vicine a Viktor Orbán hanno interrotto le trasmissioni nell’ambito degli sforzi per smantellare il controllo esercitato sui media dal leader nazionalista, al potere da lungo tempo; lo ha dichiarato oggi il primo ministro Peter Magyar. Il controllo dei media è stato un pilastro fondamentale dei sedici anni di governo di Orbán, periodo durante il quale ha trasformato il Paese dell’Europa centrale in una democrazia autodefinitasi "illiberale". Entrambe le emittenti - la stazione radiofonica Kossuth e M1, il principale canale televisivo pubblico ungherese - hanno interrotto le trasmissioni nel pomeriggio. M1 mostrava uno schermo nero con il messaggio: «I media pubblici non dovrebbero mentire. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - I media pubblici ungheresi si scusano: "Con Orban vi abbiamo mentito"

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