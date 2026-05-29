Addio Orbán | l’Ue scongela 16 miliardi di euro a Magyar e riapre l’Erasmus agli studenti ungheresi

L’Unione europea ha deciso di sbloccare 16 miliardi di euro destinati a Budapest, ripristinando anche la partecipazione degli studenti ungheresi al programma Erasmus. La decisione segue una sospensione di quattro anni, durante i quali i fondi erano stati congelati a causa di questioni legate a rispetto delle norme e alla governance. La riapertura delle opportunità europee per gli studenti rappresenta un cambio di passo dopo il periodo di blocco.

Tornano ad aprirsi le porte d’Europa per gli studenti ungheresi. Dopo quattro anni di “purgatorio” deciso dall’Ue per sanzionare le politiche scientifiche di Viktor Orbán, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato oggi che sin dal prossimo anno accademico ripartirà il programma Erasmus per le università e gli studenti ungheresi. È una delle prime conseguenze concrete del ritorno della piena collaborazione tra Ue e Ungheria dopo il trionfo elettorale di Peter Magyar. Insediatosi formalmente lo scorso 9 maggio, giorno della Festa d’Europa, Magyar tra ieri e oggi ha fatto la sua prima visita da premier a Bruxelles, ed è riuscito a strappare subito una serie di impegni concreti – politici e finanziari – dalla Commissione Ue. 🔗 Leggi su Open.online

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