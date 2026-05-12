I Martedì al Cinema a 4 euro | i film a disposizione nelle sale veronesi aderenti

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 12 maggio, nelle sale di Verona e provincia, continua l'iniziativa “I Martedì al Cinema”, che permette di acquistare il biglietto a 4 euro. La promozione coinvolge diverse sale cinematografiche della zona, offrendo ai spettatori la possibilità di vedere vari film a prezzi ridotti. L'iniziativa si ripete ogni martedì, attirando un pubblico che desidera approfittare di questa offerta speciale.

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Martedì 12 maggio proseguono a Verona e provincia “I Martedì al Cinema”, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità, valorizzando il.🔗 Leggi su Veronasera.it

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