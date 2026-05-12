I Martedì al Cinema a 4 euro | i film a disposizione nelle sale veronesi aderenti

Da martedì 12 maggio, nelle sale di Verona e provincia, continua l'iniziativa “I Martedì al Cinema”, che permette di acquistare il biglietto a 4 euro. La promozione coinvolge diverse sale cinematografiche della zona, offrendo ai spettatori la possibilità di vedere vari film a prezzi ridotti. L'iniziativa si ripete ogni martedì, attirando un pubblico che desidera approfittare di questa offerta speciale.

Martedì 12 maggio proseguono a Verona e provincia “I Martedì al Cinema”, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità, valorizzando il.🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti.

Argomenti più discussi: Tornano i Martedì del cinema: film a 4 euro in città e provincia. Ecco titoli e sale; Martedì al cinema i film costano solo 4 euro: Promozione fino a fine maggio; Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programma; Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermo.

Martedì 12 maggio alle 17.30 proiezione del nostro film I Primi Saranno gli Ultimi al cinema Perla di Bologna all' interno della rassegna Fiesta Breve, sarà presente l'autore @maumanna #cinema #storia #guerra #spagna x.com

La corsa teatrale si conclude con un grande successo! reddit

Al cinema con 4 euro, in Veneto, tutti i martedì di maggioAnche per questo mese, la Regione rinnova l’atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... genteveneta.it