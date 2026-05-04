Mystery Film nelle sale Circuito Cinema torna l' anteprima al buio

Lunedì 11 maggio, Circuito Cinema ripropone Mystery Film, un format che invita il pubblico a vivere un’anteprima al buio. L’iniziativa si concentra sulla scoperta di un film senza rivelare dettagli in anticipo, offrendo un’esperienza di visione che si svolge interamente in sala. La prima rappresentazione si svolgerà in una delle sale del circuito, con la promessa di coinvolgere gli spettatori in modo diretto e immersivo.

Lunedì 11 maggio torna Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta. Giunto al suo quarto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze, Torino e Genova.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Al Cinema Fiorella torna il "Mistery Film", format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scopertaTorna lunedì 11 maggio Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta.

Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema (affrettati o perderai un’occasione)Entrare in sala senza sapere cosa si sta per vedere: nessun trailer, nessuna trama, nessun indizio.

Aggiornamenti e dibattiti

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Il #MysteryFilm torna per un nuovo, imperdibile appuntamento. Un’anteprima esclusiva, da scoprire prima di chiunque altro. Nessun titolo. Nessun trailer. Nessuna trama. Nessuna recensione. Solo il piacere della scoperta. Chi c’è stato sa che quell’emozion - facebook.com facebook

"Mistery Film": un film al buio, prima di tutti ift.tt/dhlNgLA x.com