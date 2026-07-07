I centri in Albania funzioneranno?

Da internazionale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo regolamento rimpatri con 418 voti favorevoli e 218 contrari. La decisione riguarda i centri di detenzione in Albania, che potrebbero essere coinvolti nelle operazioni di rimpatrio. La scena durante la votazione è stata senza precedenti, con un’ampia partecipazione e tensione tra i membri. La nuova normativa definisce le modalità e i criteri per le procedure di rimpatrio, coinvolgendo anche le strutture in Albania.

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Il 17 giugno il parlamento europeo ha definitivamente approvato il nuovo regolamento rimpatri con 418 voti favorevoli e 218 contrari. La scena che ha caratterizzato questo momento è stata senza precedenti. Dai loro banchi alcuni eurodeputati dell’estrema destra hanno esultato e intonato lo slogan: “Send them back” (Rimandateli indietro). Altri eurodeputati hanno risposto gridando: “Vergognatevi”. Ma i cori non si sono spenti e sono stati ripresi in un video diffuso online. L’approvazione è stata possibile grazie a un’alleanza tra estrema destra e popolari, ma è stata soprattutto una vittoria dell’estrema destra che da anni fa pressione perché siano adottate politiche di questo tipo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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