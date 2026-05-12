L’Albania ha comunicato che non rinnoverà oltre il 2030 il protocollo sui migranti con l’Italia. Questa decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri albanese durante un’intervista a Euractiv, che ha anche precisato come il paese intenda diventare membro dell’Unione Europea entro quattro anni. La notizia ha suscitato reazioni tra i politici italiani, con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno commentato la questione, affermando che l’accordo potrebbe essere sostituito o chiuso.

L’Albania non estenderà il protocollo sui migranti con l’Italia oltre il 2030. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri albanese in un’intervista a Euractiv, specificando che l’Albania tra 4 anni conta di essere già membro dell’Unione Europea. “Innanzitutto, l’accordo ha una durata di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà un rinnovo. In secondo luogo, non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell’Unione Europea”, ha spiegato. “Tutti hanno fatto lo stesso calcolo”, ha aggiunto riferendosi alla scadenza del 2030. “Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione Europea”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, l’annuncio dell’Albania: “L’accordo con l’Italia non sarà rinnovato oltre il 2030”. M5s: “Da funzioneranno a chiuderanno”

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Migranti, l’Albania non estenderà oltre il 2030 l’accordo con l’ItaliaLo ha dichiarato il ministro degli Esteri, spiegando che entro quella data Tirana conta di aver già completato l’ingresso nell’Unione europea.

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