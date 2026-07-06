Centri in Albania la nuova promessa | Funzioneranno Oltre un anno dopo Meloni anche Piantedosi conferma il flop

Da lanotiziagiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre un anno dopo le dichiarazioni di Meloni e Piantedosi, i centri in Albania non sono ancora operativi. Nonostante le promesse di funzionamento, le strutture non sono state messe in attività. Più di un anno dopo, le autorità confermano che i centri non sono ancora attivi.

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Funzioneranno, diceva Giorgia Meloni. Funzioneranno, ribadisce oltre un anno dopo Matteo Piantedosi. Eppure ancora oggi, evidentemente, non funzionano. Sono i centri per i rimpatri che il governo ha voluto costruire in Albania, con un accordo dai costi altissimi e che finora ha dato ben pochi frutti, considerando le scarsissime presenze di migranti portati in questi centri. Il ministro dell’Interno è tornato sul tema dei centri in Albania intervistato da SkyTg24: “Abbiamo l’obiettivo di riutilizzarli nella piena espansione della funzionalità entro la fine dell’anno, ma anche prima, se si risolvono i problemi e le vicende giudiziarie pendenti anche presso le Corti internazionali”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Vogliono sabotare di nuovo i centri in Albania e ostacolare il contrasto allimmigrazione illegale.

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