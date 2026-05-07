BTS in Messico per le star del K-pop 50mila fan sotto il balcone del Palazzo Nazionale

A Città del Messico, i BTS hanno attirato circa 50.000 fan lungo le strade e sotto il balcone del Palazzo Nazionale, dove si sono presentati insieme alla presidente locale. La band sudcoreana ha salutato il pubblico, creando un grande entusiasmo tra i presenti. L’evento ha visto un coinvolgimento massiccio di appassionati, con grande attenzione mediatica e un’atmosfera di celebrazione.