In Puglia, il prezzo medio delle case più basso si registra a Salice Salentino, con 473 euro al metro quadro, secondo i dati dell’Ufficio Studi di idealista. In totale, 25 comuni della regione presentano costi inferiori ai 500 euro al metro quadro. La media regionale varia tra valori più bassi e più alti, con altri centri che si attestano sotto questa soglia, mentre alcuni comuni più grandi registrano prezzi superiori. I dati si riferiscono alle quotazioni immobiliari aggiornate al momento.

Di seguito il comunicato: In Puglia comprare casa può costare meno di 500 euro al metro quadro. Il comune più economico della regione è Salice Salentino, in provincia di Lecce, con 473 eurom², secondo l’Ufficio Studi di idealista. Sotto i 550 eurom² anche San Donaci (486 eurom², Brindisi), Collepasso (486 eurom², Lecce) e Melissano (503 eurom², Lecce): la classifica dei più economici è quasi tutta salentina, con i valori più bassi nei paesi interni, mentre i prezzi più alti si concentrano sulla costa (Monopoli, Ostuni, Otranto). L'articolo I 25 Comuni pugliesi in cui le case costano meno Idealista proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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