Sempre più auto sempre meno parcheggi e ora i garage costano più delle case | 15mila euro al mq

In Italia, il numero di autovetture supera i 41 milioni, con circa 70 veicoli ogni 100 abitanti, secondo dati di ACI e ACEA. La crescita del parco auto è accompagnata da una diminuzione dei parcheggi disponibili, mentre i garage hanno raggiunto prezzi superiori a quelli delle abitazioni, toccando i 15.000 euro al metro quadrato. Questa situazione riflette un aumento della domanda di spazi di sosta e un mercato immobiliare in evoluzione.

In Italia il numero di auto in circolazione è tra i più alti d’Europa. Secondo gli ultimi dati ACI e ACEA, nel nostro Paese circolano oltre 41 milioni di autovetture: circa 70 auto ogni 100 abitanti. Un dato enorme che si traduce ogni giorno in traffico, difficoltà di parcheggio e una crescente corsa ai box auto, soprattutto nei centri storici delle grandi città. Il problema è particolarmente evidente nelle aree centrali, dove i posti disponibili diminuiscono anno dopo anno. Tra parcheggi riservati ai residenti, dehors di bar e ristoranti, aree pedonali e Ztl, trovare uno spazio per lasciare l’auto è diventato sempre più complicato. E così garage e box auto stanno raggiungendo prezzi sempre più elevati, in alcuni casi paragonabili a quelli di un appartamento. 🔗 Leggi su Open.online

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