Case usate per turismo | ora i Comuni pugliesi possono imporre dei limiti

Da oggi i Comuni pugliesi hanno la possibilità di stabilire limiti alle strutture ricettive utilizzate per il turismo, con l'obiettivo di contenere l'overtourism nelle aree più affollate e nei centri principali della regione. La nuova normativa permette ai municipi di intervenire per regolamentare l'uso di case e appartamenti destinati all'affitto turistico, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate alla congestione e all'impatto sul tessuto urbano. La misura si applica a tutte le zone con alta densità di visitatori.

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