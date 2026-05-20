Case usate per turismo | ora i Comuni pugliesi possono imporre dei limiti
Da oggi i Comuni pugliesi hanno la possibilità di stabilire limiti alle strutture ricettive utilizzate per il turismo, con l'obiettivo di contenere l'overtourism nelle aree più affollate e nei centri principali della regione. La nuova normativa permette ai municipi di intervenire per regolamentare l'uso di case e appartamenti destinati all'affitto turistico, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate alla congestione e all'impatto sul tessuto urbano. La misura si applica a tutte le zone con alta densità di visitatori.
BARI - Un freno al fenomeno dell'overtourism selvaggio in Puglia, nei centri a maggiore densità turistica e nei capoluoghi di provincia. Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, la giunta regionale ha approvato un disegno di legge in materia di locazioni turistiche.Nell'articolo 2, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Nuovo Mondo: selezione allingresso
Sullo stesso argomento
Vincoli per b&b e case vacanza in Sicilia, stop del Tar: "Non si possono imporre regole pensate per gli hotel"“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o b&b”.
Tom Holland: «È importante sapersi imporre dei limiti e proteggere la propria vita personale»Quando la finestra Zoom di Tom Holland appare sul mio schermo, l’attore è incorniciato con precisione da una parete rosa acceso, quasi color bacca.
VOGLIAMO IL TURISMO? COME SARÀ L'ESTATE DEL 2026 NEL SETTORE TURISTICO LOCALE? Innanzitutto il turismo è esclusivamente programmazione. Per fare partire il turismo a Brindisi servono sostegni dalla regione o dal governo per fare la progra facebook