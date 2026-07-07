Cent’anni di storia: dal cavallo rampante del 1926 all’era De Bruyne, passando per Maradona, i due scudetti e la rinascita di Conte. Il Napoli compie 100 anni e lo fa come pochi club al mondo potrebbero: con una città intera alle spalle, una mistica costruita su momenti di gloria vera e crisi profonde. Questo è il viaggio attraverso un secolo di fede azzurra. 1926: la nascita. Il calcio a Napoli esiste da prima del 1926: il Naples Cricket & Football Club nasce nel 1906 da soci stranieri, e la storia delle fusioni si prolunga per decenni. Ma è il 1º agosto 1926 la data scelta come punto di riferimento del Centenario: quel giorno l’assemblea dei soci delibera il cambio di nome in Associazione Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - I 100 anni del Napoli: i momenti più importanti della storia azzurra dal 1926 a oggi

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