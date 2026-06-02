Il 28 maggio si è svolto il Luxury Summit 2026 di Xiaohongshu, durante il quale si è parlato di come i momenti più significativi della vita influenzino il settore del lusso. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere di tendenze e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Sono stati presentati dati e analisi sulle scelte di acquisto legate a eventi personali, matrimoni e celebrazioni, e sul loro impatto sul mercato del lusso.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, 2 giugno 2026 PRNewswire — Il 28 maggio 2026, Xiaohongshu ha ospitato a Shanghai il suo Luxury Summit dal titolo “Worth Every Glance”, che ha riunito oltre 100 dirigenti di alto livello provenienti dai principali marchi del lusso in diversi settori, tra cui pelletteria, gioielleria, orologeria e prêt-à-porter. Il summit, incentrato sull’evoluzione delle aspettative dei consumatori nel mercato cinese del lusso, ha analizzato in che modo i marchi possano determinare un impatto emotivo più profondo e duraturo attraverso i contenuti, la comunità e il legame culturale in un mercato in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Luxury Summit 2026 di Xiaohongshu analizza come i “momenti più importanti della vita” stiano plasmando la crescita del settore del lusso

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Il Luxury Summit 2026 di Xiaohongshu analizza come i momenti più importanti della vita stiano plasmando la crescita del settore del lussoSHANGHAI, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Il 28 maggio 2026, Xiaohongshu ha ospitato a Shanghai il suo Luxury Summit dal titolo 'Worth Every Glance', che ha riunito oltre 100 dirigenti di alto livello p ... adnkronos.com

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