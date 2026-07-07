Human Vapor | recensione della serie thriller sci-fi di Netflix

Da universalmovies.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Human Vapor, la serie thriller sci-fi, è disponibile su Netflix dal 2 luglio. È ispirata al film giapponese del 1960 di Ishiro Honda. La trama segue un uomo che ottiene poteri straordinari dopo un esperimento scientifico, portandolo a confrontarsi con forze oscure. La serie si compone di otto episodi e presenta effetti speciali e scene d’azione intense. La narrazione si concentra sulle conseguenze di un'innovazione tecnologica che sfugge al controllo.

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Abbiamo visto Human Vapor, la serie thriller sci-fi liberamente ispirata al leggendario film giapponese del 1960 di Ishiro Honda, disponibile su Netflix a partire dal 2 luglio scorso. Questa la nostra recensione. Human Vapor è uno spettacolo che ti cattura con la promessa di una fantascienza diversa, più intima, più psicologica, più atmosferica. E in parte mantiene quella promessa. L’idea di un protagonista che evapora, che si dissolve letteralmente e metaforicamente, è potente, perfetta per raccontare le inquietudine e la solitudine di oggi. Il cenno al film di Ishiro Honda è quasi una cortesia dovuta, un riferimento che viene abbandonato subito per costruire un mondo tutto suo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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HUMAN VAPOR (2026) Official Teaser Trailer Reaction | Netflix

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