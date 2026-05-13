' The Last House' è il thriller sci-fi di Netflix da tenere d' occhio quest' estate e perché
Netflix ha annunciato l’uscita di “The Last House”, un film che combina elementi di horror, thriller e fantascienza. La pellicola è prevista per questa estate e sta attirando l’attenzione tra gli appassionati del genere. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sul cast, ma la produzione promette di coinvolgere gli spettatori con una storia intensa e atmosfere inquietanti.
Preparatevi a un mix di horror, thriller e fantascienza con “The Last House”, il nuovo film Netflix pronto a incollarvi allo schermo. Diretto da Louis Leterrier, questo lungometraggio è un sci-fi thriller claustrofobico che racconta la storia di una famiglia improvvisamente rinchiusa in casa.🔗 Leggi su Today.it
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19/52 The Last House on Needless Street di Catriona Ward e narrato da Christopher Ragland reddit
Greta Lee and Wagner Moura star in THE LAST HOUSE. Directed by Louis Leterrier. A family suddenly sealed inside their home with no way out must work together to survive against dwindling resources and the mysterious, looming threat keeping them trapp x.com
Nessuno aveva chiesto questa combo, però il borgo, la musica house e la frittata stanno troppo bene insieme. Save the date: 17.05 - Facebook facebook
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