' The Last House' è il thriller sci-fi di Netflix da tenere d' occhio quest' estate e perché

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha annunciato l’uscita di “The Last House”, un film che combina elementi di horror, thriller e fantascienza. La pellicola è prevista per questa estate e sta attirando l’attenzione tra gli appassionati del genere. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sul cast, ma la produzione promette di coinvolgere gli spettatori con una storia intensa e atmosfere inquietanti.

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Preparatevi a un mix di horror, thriller e fantascienza con “The Last House”, il nuovo film Netflix pronto a incollarvi allo schermo. Diretto da Louis Leterrier, questo lungometraggio è un sci-fi thriller claustrofobico che racconta la storia di una famiglia improvvisamente rinchiusa in casa.🔗 Leggi su Today.it

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