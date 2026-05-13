' The Last House' è il thriller sci-fi di Netflix da tenere d' occhio quest' estate e perché

Netflix ha annunciato l’uscita di “The Last House”, un film che combina elementi di horror, thriller e fantascienza. La pellicola è prevista per questa estate e sta attirando l’attenzione tra gli appassionati del genere. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sul cast, ma la produzione promette di coinvolgere gli spettatori con una storia intensa e atmosfere inquietanti.

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