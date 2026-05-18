Hope | il primo trailer dello sci fi sudcoreano conquista Cannes

Al Festival di Cannes è stato mostrato in anteprima il teaser trailer di Hope, un film di fantascienza sudcoreano diretto da Na Hong-jin. Il trailer ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, segnando un nuovo esempio nel genere sci-fi proveniente dalla Corea del Sud. La presentazione si è svolta durante l’evento cinematografico più importante, attirando numerosi spettatori e appassionati di cinema di tutto il mondo. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita del film.

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Il cinema di fantascienza ha un nuovo, inquietante punto di riferimento. Direttamente dal Festival di Cannes è stato finalmente presentato in anteprima assoluta il teaser trailer di Hope, l’attesissimo kolossal sci fi sudcoreano firmato da Na Hong-jin. Ambientato nella remota e nebbiosa cittadina portuale di Hopo Port (Hope Arbor), il film prende il via con una scoperta misteriosa alla periferia del villaggio. Inizialmente, la polizia locale viene allertata per quella che sembra essere l’incursione di una tigre feroce che semina il panico tra gli abitanti. Tuttavia, la realtà si rivela infinitamente più oscura. Ciò che si nasconde tra i boschi e le coste isolate non appartiene a questo mondo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Hope: il primo trailer dello sci fi sudcoreano conquista Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pacifico: il teaser trailer dell’horror sci-fi dove gli Alieni siamo NoiIl confine tra paradiso e incubo è il cuore pulsante di Pacifico, l’ambizioso thriller fantascientifico in lingua spagnola che ha appena debuttato... Human Vapor: Il teaser trailer del nuovo Thriller Sci-Fi di Netflix made in Coreall teaser trailer di Human Vapor è finalmente atterrato su Netflix, portando sul piccolo schermo un mix letale di body-horror, noir e fantascienza... Primo clip di ‘HOPE’ di Na Hong-Jin (regista di 'The Wailing') con Hwang Jung-min, Michael Fassbender, HoYeon e Taylor Russell. reddit Il Mostro, ecco il trailer ufficiale della serie Netflix: tra terrore e tensione in un caso mai risoltoLa prima clip estesa di una delle serie più attese dell'anno si apre su ciò che di reale c'è intorno al caso del Mostro di Firenze, ancora irrisolto dal 1968: gli omicidi e le indagini che ne sono ... movieplayer.it Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito si mostra con il trailer italiano e apre la trilogia finaleDemon Slayer: Il Castello dell'Infinito, il primo film della nuova trilogia animata cinematografica, si mostra con il primo trailer ufficiale in italiano, in attesa del lancio previsto a settembre. multiplayer.it