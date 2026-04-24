Hockey su pista | Correggio e Scandiano pronti alla sfida dei playoff

Sabato 25 aprile si svolgono i quarti di finale di Serie A2 di hockey su pista, con le squadre di Correggio e Scandiano pronte a scendere in campo. Correggio affronta i Pumas Viareggio, con Santiago Sala che torna in squadra per questa sfida. Le partite rappresentano l'inizio dei playoff per entrambe le formazioni, che puntano a proseguire il cammino nella competizione.

? Cosa sapere Correggio e Scandiano debuttano nei quarti di finale di Serie A2 sabato 25 aprile.. Il ritorno di Santiago Sala guida il Correggio contro i Pumas Viareggio.. Sabato 25 aprile alle ore 20:45, il BDL Mini Motor Correggio e il Roller Scandiano debutteranno nei quarti di finale dei playoff di Serie A2 di hockey su pista, affrontando rispettivamente i Pumas Viareggio e il Thiene in trasferta. Il cammino verso la semifinale si accende per le due realtà reggiane, che si trovano a dover gestire una sfida decisiva al meglio delle tre gare. La compagine di Correggio, che ha concluso il girone A al quarto posto, dovrà misurarsi con i padroni di casa del gruppo B, i Pumas Viareggio, finiti terzi nella loro fase regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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