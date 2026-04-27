Nel torneo di play-off di hockey, le squadre di Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio sono uscite sconfitte nei quarti di finale disputati a Thiene e Viareggio. Le partite si sono concluse con la vittoria delle squadre avversarie che hanno così eliminato le due formazioni dalla competizione. Entrambe le sfide si sono svolte nel fine settimana e hanno determinato l’accesso alle semifinali per le altre contendenti.

? Cosa sapere Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio sconfitte nei quarti di play-off a Thiene e Viareggio.. Le squadre reggiane giocheranno il ritorno in casa il 2 e il 3 maggio.. Il Roller Scandiano e la Bdl Minimotor Correggio faticano nei quarti di finale dei play-off dell’hockey su pista, subendo rispettivamente la sconfitta a Thiene e il pesante colpo in territorio toscano contro i Pumas Viareggio. Le squadre reggiane hanno affrontato un lunedì difficile in trasferta, vedendo sfumare occasioni cruciali per il passaggio del turno. Il Roller Scandiano, guidato dalla panchina di mister Mariotti, ha dovuto fare i conti con un pareggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off Hockey: Scandiano e Correggio inciampano nei quarti

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