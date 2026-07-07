Ho un acufene molto forte come se avessi un fischio costante nelle orecchie dalla mattina alla sera | se sto troppo tempo nel silenzio impazzisco Ora è aumentato a dismisura | parla Fred De Palma

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fred De Palma ha raccontato di avere un acufene molto forte, con un fischio costante nelle orecchie che peggiora nel silenzio. Il disturbo, che si è intensificato di recente, lo accompagna tutto il giorno. Nel frattempo, il suo singolo “La testa gira”, realizzato con Anitta e Emis Killa, ha ottenuto la certificazione Disco D’Oro e si è posizionato al primo posto su Apple Music, oltre a raggiungere i vertici delle classifiche FIMI e Spotify. È considerato uno dei brani dell’estate 2026.

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“La testa gira”, l’ultimo singolo di Fred De Palma feat. Anitta & Emis Killa, è stato certificato Disco D’Oro. Il singolo ha raggiunto il primo posto su Apple Music, è stato ai vertici delle classifiche FIMI e Spotify e si attesta come una delle canzoni dell’estate 2026. “Quando ho mandato ad Anitta La testa gira, per dire, – ha dichiarato a Vanity Fair – lei era dubbiosa perché non era certa che quella roba in Italia funzionasse. Ci siamo buttati e, alla fine, abbiamo avuto ragione. Penso che la mia musica rispecchi la vitalità e la voglia di divertirsi, la voglia di vivere: cerco di vivere al massimo ogni cosa, senza risparmiarmi”. A proposito di amore da far girare la testa, il cantante ha confessato: “Non sono tanto un tipo da matrimonio, ma tengo talmente tanto alla mia fidanzata che questa cosa la facciamo, ovviamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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