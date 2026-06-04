Il presidente del Napoli ha dichiarato di non aver ancora scelto il nuovo allenatore e di non poterlo comunicare. La società ha ufficializzato il divorzio da Antonio Conte con una risoluzione consensuale del contratto. La comunicazione è arrivata mentre si attendeva l’annuncio del nuovo tecnico, che non è stato ancora reso pubblico. Il presidente ha parlato dopo settimane di silenzio, in un intervento caratterizzato da toni decisi.

Napoli, 4 giugno 2026 - Quasi in contemporanea all'annuncio ufficiale del divorzio da Antonio Conte tramite una risoluzione consensuale del contratto, Aurelio De Laurentiis tornava a prendere la parola dopo tante settimane di silenzio e, come sempre, si tratta di un vero e proprio tornado. De Laurentiis: "Non abbiamo ancora l'allenatore e, soprattutto, non possiamo annunciarlo". L'occasione propizia è stata fornita dalla presentazione dei due ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro che come da tradizione terrà il Napoli per preparare la nuova stagione, che non sarà una come le tante perché il club partenopeo si approssima allo spegnimento delle sue prime 100 candeline: qualcosa di romantico e sentimentale che si scontra con i toni duri, bruschi e diretti usati dal patron nel momento in cui le domande si facevano più ficcanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli, De Laurentiis: "Non ho ancora l'allenatore e se lo avessi non potrei annunciarlo"

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