Il Principe Harry è apparso visibilmente scosso dopo la sentenza dell’Alta Corte. Il ritorno a Londra ha coinciso con l’udienza finale di una causa legale avviata contro un editore di un quotidiano britannico. La disputa riguarda presunte notizie diffamatorie pubblicate dal giornale. La sentenza è stata emessa nelle ultime ore, senza che siano stati forniti dettagli sulla decisione o sui contenuti della causa.

Il ritorno a Londra del Principe Harry si sta rivelando un’esperienza a dir poco spiacevole. Tra gli impegni del Duca di Sussex nel Regno Unito anche l’udienza finale della disputa legale che il secondogenito del Re ha avviato contro l’editore della nota testata del Daily Mail. Harry accusava la stampa di spionaggio illegale, ma il giudice ha ritenuto infondate le sue accuse. La causa contro la stampa per il bene di Meghan. Il confine tra innocuo gossip e persecuzione è sottile, e nessuno lo sa meglio della famiglia reale inglese. Fu scappando dai paparazzi che Lady Diana perse la vita nel tragico incidente del 31 agosto 1997 e, da allora, il figlio ha creduto di dover fare del “domare” i giornalisti la propria missione di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry visibilmente scosso dopo la sentenza dell’Alta Corte

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