Ance | Quale futuro per il project financing dopo la sentenza della Corte Ue? Focus alle Axidie di VIco

Lunedì 18 maggio alle 9 si svolgerà al Resort Le Axidie di Vico Equense un convegno dedicato al futuro del project financing dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-81024. L'evento si concentrerà sul quadro normativo, sulla progettazione e sulla sostenibilità economica di queste modalità di finanziamento. La discussione coinvolgerà esperti del settore che analizzeranno gli effetti della decisione giuridica sulle pratiche attuali e sulle prospettive future. La partecipazione è rivolta a professionisti e stakeholder interessati alle implicazioni legali e operative.

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