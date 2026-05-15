Ance | Quale futuro per il project financing dopo la sentenza della Corte Ue? Focus alle Axidie di VIco

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio alle 9 si svolgerà al Resort Le Axidie di Vico Equense un convegno dedicato al futuro del project financing dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-81024. L'evento si concentrerà sul quadro normativo, sulla progettazione e sulla sostenibilità economica di queste modalità di finanziamento. La discussione coinvolgerà esperti del settore che analizzeranno gli effetti della decisione giuridica sulle pratiche attuali e sulle prospettive future. La partecipazione è rivolta a professionisti e stakeholder interessati alle implicazioni legali e operative.

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Lunedì 18 maggio, alle 9, si terrà al Resort Le Axidie (Vico Equense, Napoli) il convegno: “Il project financing dopo la Cgue C-81024” – Quadro normativo, progettazione e sostenibilità economica. L’appuntamento, che conclude il Comitato Ance per il Mezzogiorno e le Isole, mira ad approfondire gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio 2026 (nella causa C?81024) sulla disciplina e l’attuazione del project financing per la realizzazione di opere pubbliche. Aprono i lavori:  Antonio Savarese,  presidente Acen;  Giovan Battista Perciaccante,  presidente Comitato Ance Mezzogiorno e Isole,  Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense;  Andrea Prota, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e  Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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