Personale Ata e docenti precari i sindacati contro Valditara | Li stabilizzi Il rischio di contenziosi dopo la sentenza della Corte Ue
I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di stabilizzazione per oltre 300mila docenti e personale Ata precari. Secondo le organizzazioni, il ministro dell’Istruzione dovrebbe agire per garantire contratti a tempo indeterminato a queste figure, che lavorano da anni senza una stabilità contrattuale. La questione è stata sollevata in relazione a una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, che potrebbe portare a possibili contenziosi legali. Le richieste dei sindacati sono rivolte a un intervento immediato del governo.
“Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, invece di voltarsi dall’altra parte e far finta di nulla, deve assumersi le proprie responsabilità e stabilizzare oltre 300mila docenti e Ata che da anni aspettano un contratto a tempo indeterminato ”. Gianna Fracassi, numero uno della Flc Cgil, con una sola battuta riassume il pensiero delle organizzazioni sindacali. A poche ore dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha bocciato l’Italia sul personale della scuola dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie (Ata), Uil Scuola, Gilda, Anief, Cisl e Cgil alzano il tiro chiedendo un intervento risolutivo non solo per gli Ata ma anche per i docenti precari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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