Personale Ata e docenti precari i sindacati contro Valditara | Li stabilizzi Il rischio di contenziosi dopo la sentenza della Corte Ue

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di stabilizzazione per oltre 300mila docenti e personale Ata precari. Secondo le organizzazioni, il ministro dell’Istruzione dovrebbe agire per garantire contratti a tempo indeterminato a queste figure, che lavorano da anni senza una stabilità contrattuale. La questione è stata sollevata in relazione a una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, che potrebbe portare a possibili contenziosi legali. Le richieste dei sindacati sono rivolte a un intervento immediato del governo.

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