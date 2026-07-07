L'Alta Corte di Londra ha respinto la causa di privacy presentata da Harry e altre sei celebrità contro il Daily Mail. La corte ha stabilito che le accuse di violazione della privacy non sono fondate. Di conseguenza, il principe Harry rischia di dover pagare circa 50 milioni di sterline in spese legali. La decisione riguarda le azioni legali contro il giornale per pubblicazione di contenuti riservati. La causa era stata avviata in precedenza per presunte violazioni della privacy.

L'Alta Corte di Londra ha respinto la causa per violazione della privacy intentata dal principe Harry e altre sei celebrità contro Associated Newspapers Limited (ANL), editore del Daily Mail, del Mail on Sunday e del MailOnline, per mancanza di prove e prescrizione dei termini: l'accusa era quella di aver ottenuto notizie con una serie di metodi illegali nel corso di 20 anni. In una sentenza che diventerà un precedente di fondamentale importanza, disinnescando altre controversie legali sorte per via dello scandalo delle intercettazioni telefoniche, la High Court of Justice ha respinto tutti i capi d'imputazione contestati all'ANL, affermando che i ricorrenti non avevano dimostrato che le informazioni fossero state carpite in modo illegittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Harry perde la causa contro il Daily Mail: ora rischia un conto da 50 milioni di sterline

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Prince Harry SET TO LOSE Against Daily Mail OVER THIS!

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