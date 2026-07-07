L’alpinista Hans Kammerlander ha raccontato della sua salita al K2 nel 2001, conclusa dopo cinque tentativi e con una discesa sugli sci interrotta per motivi di sicurezza. Durante il suo intervento, ha anche commentato l’attuale stato dell’Everest, definendolo un “carnevale”.

Ma ovviamente la montagna si porta dietro le sue leggende. Una di queste è senza dubbio l'alpinista altoatesino Hans Kammerlander, che ha aperto il festival con un racconto dedicato al suo K2: la storica impresa del 2001, arrivata dopo cinque tentativi, e la relativa discesa con gli sci, interrotta per motivi di sicurezza. Una storia di ossessione, resistenza e confronto con il limite (che l'alpinista ha raccontato nel libro Appeso a un filo di seta). Incontro l'alpinista sessantanovenne, sempre in splendida forma, il giorno successivo alla presentazione, con addosso ancora l'entusiasmo della serata: «È stata un'esperienza bellissima», mi dice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hans Kammerlander smonta il mito della montagna estrema: «L'Everest? Ormai è un carnevale»

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