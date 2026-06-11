Un alpinista ha trascorso dieci ore tra neve e pioggia in alta quota, cercando di soccorrere un atleta in difficoltà. Durante la salita, ha affrontato condizioni estreme, con temperature rigide e terreno scivoloso. La squadra di soccorso ha lavorato per estrarre l'infortunato, mentre il soccorritore ha gestito le operazioni in condizioni di grande fatica. La situazione ha richiesto resistenza e capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni atmosferiche.

? Domande chiave? In Breve Amedeo Maisto e la sfida estrema sulla Marathon Everest: dieci ore tra neve e dislivelli insidiosi. L’atleta Amedeo Maisto ha completato la Marathon Everest percorrendo i sentieri più impervi del tetto del mondo in un tempo di 10 ore. Accompagnato dal compagno di viaggio Denis De Bartoli, il corridore di origini campane e residente da molti anni nel territorio del Fermano ha affrontato una prova fisica e ambientale senza precedenti. La competizione si è svolta in condizioni meteorologiche avverse, con la presenza di pioggia e neve che hanno reso il terreno particolarmente pericoloso per i partecipanti. Il percorso ha richiesto una resistenza straordinaria a causa delle quote elevate, insolite per gli standard europei, e dei dislivelli molto marcati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Everest,impresa estrema: 10 ore tra neve e soccorsi in quota

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