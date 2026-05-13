Vacanze di Carnevale più lunghe | una scelta che guarda anche al turismo della montagna Le novità del calendario Piemontese

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Piemonte, le vacanze di Carnevale sono state prolungate a cinque giorni consecutivi, un cambiamento che si sovrappone a uno dei periodi di maggior afflusso di turisti nelle zone montane della regione. Questa modifica nel calendario scolastico interessa tutte le scuole e mira a favorire il turismo invernale e le attività legate alle montagne. La decisione è stata annunciata dalle autorità regionali e si applica già per l’anno in corso.

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La pausa scolastica di Carnevale in Piemonte durerà cinque giorni consecutivi e coinciderà con uno dei periodi di maggiore affluenza turistica sulle montagne regionali. La decisione, inserita nel calendario scolastico, nasce anche dal confronto con gli operatori del comparto sciistico, che avevano chiesto una distribuzione delle sospensioni didattiche più favorevole alla stagione invernale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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