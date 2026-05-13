Vacanze di Carnevale più lunghe | una scelta che guarda anche al turismo della montagna Le novità del calendario Piemontese

In Piemonte, le vacanze di Carnevale sono state prolungate a cinque giorni consecutivi, un cambiamento che si sovrappone a uno dei periodi di maggior afflusso di turisti nelle zone montane della regione. Questa modifica nel calendario scolastico interessa tutte le scuole e mira a favorire il turismo invernale e le attività legate alle montagne. La decisione è stata annunciata dalle autorità regionali e si applica già per l’anno in corso.

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