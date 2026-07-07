Handanovic e ora? L' addio all' Inter potrebbe portarlo a Maribor

Samir Handanovic ha annunciato via Instagram il suo addio all'Inter, club con cui ha giocato dal luglio 2012. Dopo circa 14 anni, il portiere ha scritto di non voler più parlare di numeri e ha dato l’addio ufficiale. Ora, si parla di un possibile ritorno in Slovenia, a Maribor, anche se non sono state fornite conferme ufficiali.

Samir Handanovic aveva varcato i cancelli di Appiano Gentile per la prima volta il 9 luglio del 2012, praticamente 14 anni esatti fa. E ieri, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, ha detto addio all'Inter: "Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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