Il tecnico dell’Inter Primavera annuncia le dimissioni dopo aver conquistato diversi successi stagionali. Al suo posto si valuta l’ipotesi di promuovere dall’Under 17 l’ex capitano, considerato il candidato principale. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi, e si sta valutando il nome di un nuovo allenatore. La società non ha ancora ufficializzato le modalità di passaggio di consegne o eventuali nomi alternativi.

Inter News 24 Inter Primavera, il tecnico saluta i nerazzurri dopo i successi stagionali: l’ex capitano è il favorito per la promozione dall’Under 17. Benito Carbone, con un post sui social, ha annunciato l’addio alla panchina dell’Inter Primavera. Ora, in casa nerazzurra, è caccia al sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito è Samir Handanovic, nell’ultima stagione alla guida dell’U17: «Dopo le voci dei giorni scorsi, Benito Carbone ha ufficializzato il suo addio all’Inter Primavera con cui nell’ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia. Come sostituto per l’anno prossimo si fa il nome dell’ex portiere Samir Handanovic». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, Carbone annuncia l’addio: per la panchina c’è l’idea Handanovic

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