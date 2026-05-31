Inter Primavera Carbone annuncia l’addio | per la panchina c’è l’idea Handanovic
Il tecnico dell’Inter Primavera annuncia le dimissioni dopo aver conquistato diversi successi stagionali. Al suo posto si valuta l’ipotesi di promuovere dall’Under 17 l’ex capitano, considerato il candidato principale. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi, e si sta valutando il nome di un nuovo allenatore. La società non ha ancora ufficializzato le modalità di passaggio di consegne o eventuali nomi alternativi.
Inter News 24 Inter Primavera, il tecnico saluta i nerazzurri dopo i successi stagionali: l’ex capitano è il favorito per la promozione dall’Under 17. Benito Carbone, con un post sui social, ha annunciato l’addio alla panchina dell’Inter Primavera. Ora, in casa nerazzurra, è caccia al sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito è Samir Handanovic, nell’ultima stagione alla guida dell’U17: «Dopo le voci dei giorni scorsi, Benito Carbone ha ufficializzato il suo addio all’Inter Primavera con cui nell’ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia. Come sostituto per l’anno prossimo si fa il nome dell’ex portiere Samir Handanovic». 🔗 Leggi su Internews24.com
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