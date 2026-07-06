Handanovic ha annunciato l’addio all’Inter Under 17 con un messaggio sui social. Dopo 14 anni nel settore giovanile, il portiere ha scritto di non poter dimenticare ciò che questa esperienza gli ha lasciato. La comunicazione è arrivata al termine di un lungo percorso iniziato nel settore giovanile del club.

di Paolo Moramarco Handanovic dice addio all’Inter Under 17: il messaggio attraverso i suoi profili social arriva al termine di un percorso nerazzurro di 14 anni. Al termine di una stagione che ha visto la sua Inter Under 17 arrivare fino alla semifinale della Final Four Scudetto, persa ai tempi supplementari contro la Juventus, Samir Handanovic annuncia il suo addio alla guida della squadra giovanile. Il portiere sloveno, storico capitano dei nerazzurri, ha voluto condividere con tifosi e appassionati una riflessione sul percorso che lo ha legato all’ Inter per 14 anni, tra ruoli da giocatore, osservatore e allenatore. IL SALUTO DI HANDANOVIC – «Undici anni da giocatore, uno da osservatore e due da allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Handanovic dice addio all’Inter Under 17: «Impossibile non ripensare a ciò che questo viaggio mi ha dato»

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