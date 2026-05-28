Enya Piccoli, 15 anni, è morta a Pistoia. La studentessa dell’Istituto Pacini è deceduta nelle ultime ore. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e tutta la comunità. In molti hanno espresso cordoglio e affetto sui social. La notizia si è diffusa rapidamente, unendo le persone in un lutto collettivo. Nessun dettaglio sulle cause della morte è stato reso noto.

Pistoia, 28 maggio 2026 – Un dolore composto ma profondo unisce in queste ore Pistoia, Quarrata e tutta la comunità di Vignole per la scomparsa di Enya Piccoli, appena 15 anni, studentessa dell’Istituto Pacini. La giovane è morta il 26 maggio all’Ospedale Pediatrico Meyer, dove era ricoverata dopo aver affrontato per diversi mesi una malattia scoperta all’improvviso, che si era manifestata proprio poco prima che Enya lasciasse la scuola media di Vignole per iniziare il suo nuovo percorso di studi. La notizia della sua morte ha scosso profondamente compagni di classe, amici e insegnanti. Negli ultimi giorni, quando le sue condizioni si sono aggravate, alcuni compagni del Pacini hanno deciso di recarsi al Meyer per salutarla un’ultima volta, un gesto spontaneo e toccante che testimonia l’affetto che la circondava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunità in lutto per Enya, morta a 15 anni: “Addio piccola, sei stata una leonessa”

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