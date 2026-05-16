Tregua in Medio Oriente sotto pressione | proroga tra Libano e Israele mentre a Gaza raid israeliano colpisce un comandante di Hamas

Da laprimapagina.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tregua tra Libano e Israele è stata prorogata di 45 giorni, mentre a Gaza un raid israeliano ha colpito un comandante di Hamas. La proroga arriva dopo settimane di tensioni e scontri tra le parti coinvolte, con il rischio di escalation che continua a preoccupare le autorità della regione. Nel frattempo, i combattimenti tra le forze israeliane e militanti palestinesi si sono intensificati, con operazioni militari che hanno causato vittime e danni nelle aree interessate. La situazione rimane instabile e sotto costante osservazione internazionale.

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Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prorogato di altri 45 giorni. La decisione è stata annunciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti al termine del secondo giorno di colloqui tra le parti a Washington, in un tentativo di consolidare una fragile stabilità nell’area dopo settimane di tensioni. L’intesa rappresenta un nuovo passaggio diplomatico volto a evitare un’ulteriore escalation lungo il confine tra i due Paesi, dove nelle scorse settimane si erano registrati scontri intermittenti e scambi di attacchi. Parallelamente, sul fronte di Striscia di Gaza, la situazione resta altamente incandescente. L’aviazione israeliana... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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