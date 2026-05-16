Tregua in Medio Oriente sotto pressione | proroga tra Libano e Israele mentre a Gaza raid israeliano colpisce un comandante di Hamas

Una tregua tra Libano e Israele è stata prorogata di 45 giorni, mentre a Gaza un raid israeliano ha colpito un comandante di Hamas. La proroga arriva dopo settimane di tensioni e scontri tra le parti coinvolte, con il rischio di escalation che continua a preoccupare le autorità della regione. Nel frattempo, i combattimenti tra le forze israeliane e militanti palestinesi si sono intensificati, con operazioni militari che hanno causato vittime e danni nelle aree interessate. La situazione rimane instabile e sotto costante osservazione internazionale.

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