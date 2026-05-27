Guerra in Iran Israele | Ucciso il nuovo capo militare di Hamas sono morti che camminano Nuovi raid a Gaza e in Libano

Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo comandante militare di Hamas, definendo le vittime come “morti che camminano”. Sono stati condotti nuovi raid a Gaza e in Libano. Nessuna informazione ufficiale su eventuali vittime civili o dettagli sui raid. La situazione rimane tesa con azioni militari in diverse aree del Medio Oriente.

L’agenzia di stampa ufficiale di Ramallah, Wafa, riferisce che tre palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e molti altri feriti martedì sera in seguito al bombardamento dell’Idf su un edificio residenziale di Gaza City dove è stato preso di mira il nuovo capo militare di Hamas Muhammed Odeh. In precedenza fonti di Hamas avevano fatto sapere che nell’attacco sono rimasti uccisi anche la moglie e i figli di Odeh. Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all’eliminazione di Mohammed Odeh, comandante dell’ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Odeh è il quindicesimo alto ufficiale dell’ala militare dell’organizzazione terroristica ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra in Iran, sesto giorno di bombe: oltre mille e duecento morti a Teheran

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