Una nuova azienda cinese entra nel mercato italiano con un’offerta di veicoli elettrici. La società presenta modelli con tecnologie innovative e un design moderno, destinati a competere nel segmento delle auto a zero emissioni. I veicoli sono già disponibili presso concessionari autorizzati e vengono promossi come una soluzione alternativa per la mobilità urbana. La presenza del marchio si inserisce in un mercato europeo in rapido cambiamento.

Il mercato automobilistico europeo sta vivendo una delle trasformazioni più profonde della sua storia. La transizione verso nuove forme di alimentazione, la crescente centralità del software e dell’esperienza digitale, insieme all’arrivo di nuovi costruttori globali, stanno ridisegnando un settore che per decenni è sembrato monolitico e immutabile. In questo scenario Great Wall Motor, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, sceglie l’Italia per inaugurare una nuova fase della propria presenza in Europa con ORA 5, il Suv compatto che segna il debutto ufficiale del marchio nel nostro Paese. Non si tratta semplicemente del lancio di un nuovo modello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Linkiesta.it - Gwm porta in Italia un’idea diversa di mobilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump e il regime iraniano hanno un’idea molto diversa di negoziatoIl confronto tra l’ex presidente e il regime iraniano si distingue per approcci contrastanti.

Il progetto Avo-Upo è tra i migliori d'Italia: premiata l'idea che porta gli studenti di medicina in corsia come volontariIl progetto Avo-Upo, che coinvolge studenti di medicina come volontari in corsia, è stato premiato come uno dei migliori in Italia.

Temi più discussi: arriva in Italia il modello ORA 5 di GWM; Ora 5, la mossa di GWM per conquistare l’Italia; Anche GWM si affaccia all'Italia con 10 nuovi modelli d'auto; GWM debutta in Italia: la nuova ORA 5 inaugura la sfida del colosso cinese tra qualità, tecnologia ibrida e identità di brand.

Ormai non si contano più i Suv cinesi in vendita in Italia. Nuovo arrivato è il GWM Ora 5, 435 km di autonomia per 36 mila euro. Motore da 204 Cv, funzione V2L per alimentare dispositivi esterni? vaielettrico.it/gwm-ora-5-suv-… @GWMESP x.com

GWM ORA 5, il SUV cinese pensato per l’EuropaGWM ORA 5 in prova: fluidità di marcia, comfort e spazio a bordo per il C-SUV con tre motorizzazioni, prezzi da 26.950 euro. rumors.it

GWM lancia ORA 5 in Italia· SUV compatto di 4,47 metri di lunghezza dal design emozionale · Abitacolo accogliente, versatile e tecnologico ... adnkronos.com