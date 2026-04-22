Il progetto Avo-Upo è tra i migliori d' Italia | premiata l' idea che porta gli studenti di medicina in corsia come volontari

Il progetto Avo-Upo, che coinvolge studenti di medicina come volontari in corsia, è stato premiato come uno dei migliori in Italia. L'iniziativa permette agli studenti di sperimentare un contatto diretto con i pazienti, andando oltre le lezioni teoriche. La partecipazione si inserisce nel percorso formativo, offrendo un’esperienza pratica che integra lo studio e il lavoro in reparto.

Ogni aspirante medico sa che la sua professione non sarà fatta solo di esami e manuali, ma soprattutto dell'incontro profondo con la fragilità altrui. E proprio su questo si fonda il progetto "Prendersi cura prima di curare — studenti di medicina volontari in ospedale", l'iniziativa di Avo Novara.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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