Alle 08:30, un'auto si muove a passo di lumaca in una strada libera e con il semaforo verde. La presenza di un veicolo che procede molto lentamente senza ragione apparente può rappresentare una violazione delle norme sulla velocità, anche se non si tratta di un limite di velocità formalmente superato. Guidare troppo piano può essere considerato illegale in alcune circostanze e può causare ostacoli alla circolazione.

Ore 08:30. Il semaforo scatta verde, la strada è libera, il traffico scorre. E poi, all'improvviso, ecco l'ostacolo: non una buca, non un cantiere, ma un'auto che avanza a passo di lumaca senza un motivo apparente. Chi la guida si sente prudente, quasi virtuoso. In realtà sta commettendo un'infrazione. Perché sì, in Italia si può essere multati anche per essere andati troppo piano. Suona strano, quasi un controsenso rispetto alla caccia quotidiana a chi supera i limiti di velocità, ma la legge è chiara: la strada non è terreno per gli eccessi, in nessuna delle due direzioni. La spiegazione arriva direttamente dal... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidare troppo piano è vietato?

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