Case troppo care? No stipendi troppo bassi | il piano da 45mila nuovi alloggi per Milano

Durante il Forum Casa di Milano, il segretario della Camera del Lavoro ha affermato che il problema degli affitti troppo elevati non esiste, attribuendo invece le difficoltà abitative ai bassi salari. Ha annunciato un piano di 45mila nuovi alloggi per la città, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni diverse tra i partecipanti all’evento.

Il problema della casa a Milano? “Non esiste”. Sceglie il paradosso il segretario della Camera del Lavoro di Milano, Luca Stanzione, al Forum Casa di Milano durante il suo intervento. Paradosso, perché subito dopo aggiunge: “Esiste un grande problema del salario in questo Paese. Se avessimo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate "Stipendi troppo bassi e orari massacranti"Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, la Confartigianato lancia l’allarme sulla mancanza di figure professionali (come falegnami,... Stipendi troppo bassi, quando scatta il reato di sfruttamento del lavoroPagare troppo poco i lavoratori non è solo un illecito civile: a certe condizioni, può diventare un reato.