Cassazione per un neopatentato guidare un’auto troppo potente non equivale a guidare senza patente

La Corte di cassazione ha stabilito che per un neopatentato, guidare un’auto molto potente non rappresenta di per sé una guida senza patente. La decisione si riferisce a un caso specifico in cui un incidente si è verificato durante la guida di un veicolo con alte prestazioni. La sentenza chiarisce che possedere e utilizzare un’auto potente, anche se non adatta a un conducente alle prime esperienze, non implica automaticamente l’assenza di patente.

Fare un incidente con un’auto troppo potente per un neopatentato non equivale a guidare senza patente. E quindi l’assicurazione non può chiedere indietro i soldi del risarcimento invocando la clausola che esclude la copertura per i conducenti “non abilitati alla guida”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13834 pubblicata il 12 maggio 2026. L’incidente e i primi due gradi di giudizio. La vicenda nasce da un incidente mortale avvenuto il 7 giugno 2012. Alla guida dell’auto c’era un giovane che aveva preso la patente B da meno di un anno e che guidava un’auto con un rapporto potenzapeso superiore ai limiti consentiti ai neopatentati ( 55 kwt ).🔗 Leggi su Open.online

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