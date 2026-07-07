Guerra Ucraina-Russia Trump ad Ankara | Zelensky e Putin vogliono accordo spero ci arriveremo presto | news in diretta

Durante il vertice NATO ad Ankara, è stato riferito che il conflitto tra Russia e Ucraina rimane al centro delle discussioni. Trump ha affermato che sia il presidente ucraino che quello russo desiderano un accordo e ha espresso speranza di raggiungerlo presto. La riunione prosegue con incontri tra i rappresentanti degli alleati e le parti coinvolte nel conflitto.

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina: il conflitto sarà al centro del vertice Nato ad Ankara di oggi e domani. Trump: "Zelensky e Putin vogliono un accordo, spero ci arriveremo presto". Ma gli attacchi non si fermano, 430 droni lanciati da Kiev verso Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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White House Confirms Trump-Zelenskyy Bilateral At NATO Summit In Ankara | N18G | CNBC TV18

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