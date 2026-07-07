Prima dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, si sono verificati scambi di battute tra un conduttore e una giurata. Il conduttore ha fatto un commento che ha provocato una risposta diretta dalla giurata, creando un clima teso tra i protagonisti. La discussione è stata resa pubblica attraverso i social, alimentando le polemiche sul cast e sulle dinamiche dello show. Nei giorni successivi, sono state sollevate ulteriori voci sulla presenza di alcuni membri del cast.

Prima ancora che prenda il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma è già al centro delle polemiche. A far discutere è l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, una delle protagoniste più riconoscibili dello show negli ultimi anni. Le sue dimissioni continuano infatti a far parlare e, questa volta, a intervenire è stato Paolo Belli, che ha ridimensionato il peso del singolo all’interno del format. Una riflessione che non è passata inosservata e che ha ricevuto una replica immediata da parte della giornalista. Paolo Belli punzecchia Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto. Intervistato da SuperGuidaTV, Paolo Belli ha... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Guerra a Ballando, Paolo Belli punzecchia Selvaggia Lucarelli, lei gli risponde a tono: clima tesissimo! Ecco il botta e risposta

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